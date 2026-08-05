Endstation Hauptbahnhof: 3x3 Tour Austria vor Finale

Am Wochenende (8. bis 9. August) erlebt die 3x3 Tour Austria mit dem großen Final-Showdown am Vorplatz der BahnhofCity am Wiener Hauptbahnhof ihren Saisonhöhepunkt.

Nach einem intensiven Sommer mit acht Turnieren vom Marktplatz in Dornbirn bis zur Rathausplatz in Wien rittern die besten sechs Mannschaften des Grunddurchgangs und sechs Wildcard-Teams um den Titel auf der größten heimischen Turnierserie.

Für den Sieger des Herren-Bewerbs am Samstag liegt ein Ticket für das World-Tour-Masters im chinesischen Deqing (26. bis 27. September) bereit. Favorit ist das Team Vienna.

Am Sonntag steigen zum Abschluss des zweitätigen Basketball-Festivals vor der ÖBB-Zentrale auch noch die Finali der Damen- und der U21-Serie – coole Beats, Live-Acts und Gewinnspiele inklusive. basketballaustria.tv überträgt beide Tage live.

Team Vienna in der Favoritenrolle

Fast genau zwei Monate nach dem die FIBA 3x3 World Tour im Rahmen von 3x3 VIENNA presented by win2day am Heumarkt die Massen begeistert hat, fiebert Österreichs 3x3-Szene auf den zweiten großen Saisonhöhepunkt hin.



Mit dabei sind ab 13:00 Uhr neben sechs Wild-Card-Teams die sechs Teams, die sich über die Season-Standings qualifiziert haben. Dazu zählen unter anderem die zweimaligen Tour-Stop-Sieger von 3x3 Tulln – die Auswahl mit den (Ex-)Nachwuchs-Nationalspielern Yann Grandperret, Elvir Jakupovic, Janis Tomaschek und Elias Wlasak gewannen die Turniere in Enns und Tulln – 3x3 Wolves, 3x3 Klosterneuburg oder 3x3 Stock City Blue aus Stockerau, die in Salzburg triumphierten.



Die Favoritenrolle beim Saison-Highlight gehört jedoch Österreichs einzigem 3x3-Profi-Team. Das Team Vienna, unter anderem mit Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan, macht Jagd auf das Masters-Ticket.

Neben Basketball warten auf die Fans zwei Tage lang coole Beats, kühle Drinks, Gewinnspiele und ein Live-Act. Am Samstag um 19:30 Uhr legt das angesagte Wiener DJ-Duo MÖWE live auf dem Vorplatz der Wiener BahnhofCity auf.

Frauen- und U21-Teams am Sonntag

Wer vom legendären 3x3-Flair im Herzen der "3x3-Hauptstadt Europas" nicht genug bekommen kann, der kommt auch am Sonntag (ab 13:00 Uhr) noch in den Genuss. Nach der Entscheidung der Männer gehört der angesagteste Halfcourt der Stadt nämlich den besten Damen- und U21-Teams der Saison.

Mit dabei sind (3x3-)Nationalspielerinnen wie Lisa Ganhör, Pia Jurhar, Nina Krisper, Rebekka Kalaydjiev und viele mehr.