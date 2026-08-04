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Start von britischem Star bei US Open wackelt
Emma Raducanu könnte die US Open in New York wegen einer Stressfraktur im rechten Bein verpassen.
Die britische Nummer eins im Tennis bangt um die Teilnahme bei den US Open: Emma Raducanu plagt aktuell eine Verletzung, die sie sich während der Rasensaison zugezogen hat.
Deshalb musste die 23-Jährige auch schon Wimbledon auslassen.
Die US-Open-Siegerin aus 2021 habe laut britischen Medienberichten die Entscheidung getroffen, den Grand Slam auszulassen.
Formloch seit Turniersieg
Die Weltranglisten-49. kämpft seit dem Überraschungserfolg vor fünf Jahren mit Verletzungen. Erst im Juni erreichte Raducanu im Londoner Queen's Club das erste Endspiel seit ihrem Coup bei den US Open.
Die Verletzung im rechten Bein macht ihr nun allerdings wieder einen Strich durch die Rechnung. Die Rückkehr zum Ort ihres größten Erfolgs bleibt ihr wohl verwehrt.