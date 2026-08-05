Kurz vor US-Open: Carlos Alcaraz muss Comeback weiter verschieben

Carlos Alcaraz muss weiter auf sein Comeback am Tennisplatz warten.

Der Spanier sagt sein geplantes Antreten beim Masters-Turnier in Cincinnati ab. Der Weltranglisten-Zweite stand eigentlich auf der Setzliste.

Grund dafür ist weiterhin die Handverletzung, die dem Spanier bereits seit mehreren Monaten zu schaffen macht. Seit dem Turnier in Barcelona im April bestritt der siebenmalige Grand-Slam-Sieger kein offizielles Spiel.

US-Open in Gefahr?

Mit seiner Absage in Cincinnati kommen auch immer mehr Zweifel an einer Teilnahme bei den US-Open auf. Denn das Turnier in Cincinnati gilt als das wichtigste Vorbereitungsturnier für den letzten Grand Slam des Jahres.

Alcaraz ist Titelverteidiger bei den US-Open. Das Turnier in New York startet am 30. August.