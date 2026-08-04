Ruse, Elena-Gabriela RUS
Potapova, Anastasia POT
Beendet
0:2
4:6 , 2:6
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Souverän! Potapova in Toronto im Sechzehntelfinale

Nach dem Sieg gegen eine Rumänin bekommt sie es in der nächsten Runde mit der Nummer neun der Welt zu tun.

Souverän! Potapova in Toronto im Sechzehntelfinale Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht beim WTA-1000-Turnier in Toronto im Sechzehntelfinale.

Nach einem Freilos zum Auftakt besiegt die an 24 gesetzte Österreicherin Elena Gabriela Ruse (WTA-77.) aus Rumänien 6:4, 6:2.

Der erste Satz gestaltet sich knapp. Immer wieder wechselt die Führung zwischen den Konkurrentinnen. Nach dem 4:4 holt sich die Österreicherin jedoch ein Break und bringt daraufhin ihr Aufschlagspiel durch.

Den Schwung kann die Nummer 27 der Welt weiter mitnehmen. Gleich zu Beginn nimmt sie Ruse das Service ab. Auch sonst kann sie das Tempo vorgeben sowie mit ihren Returns überzeugen. Mit dem 6:2 setzt sie nach 1:45 Stunden Spielzeit den Schlusspunkt.

Im Sechzehntelfinale trifft Potapova auf die Nummer neun der Welt, Elina Svitolina (UKR).

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