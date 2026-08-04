Klare Angelegenheit! Schwärzler in Polen im Achtelfinale

Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Grodzisk Mazowiecki im Achtelfinale

Die Nummer 182 der Welt besiegt Jiri Cizek aus Tschechien (ATP-1358.) 6:3, 6:1.

Zu Beginn kann Cizek noch mithalten und geht beim Stand von 2:1 und 3:2 zwei Mal in Führung, daraufhin reißt jedoch die Serie des Außenseiters. Schwärzler holt vier Games in Folge und entscheidet den ersten Satz für sich.

In der Entscheidung geht dem 20-Jährigen alles leicht von der Hand. Nach dem 1:1 zieht er davon und sichert sich mit dem 6:1 den Sieg.

Schwärzler steht nach nur 1:04 Stunden Spielzeit in der nächsten Runde. Dort trifft er auf den Qualifikanten Aziz Dougaz (ATP-690./Tunesien).