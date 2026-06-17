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Bitter! 3x3-Nationalteams verpassen EM-Qualifikation

Die Europameisterschaft in Antwerpen geht ohne Rot-Weiß-Rot über die Bühne. Die Männer fehlen erstmals seit 2019 beim Turnier.

Bitter! 3x3-Nationalteams verpassen EM-Qualifikation Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die EM im 3x3-Basketball in Antwerpen findet ohne Österreich statt. Beide ÖBV-Nationalteams verpassten das EM-Ticket beim Qualifikationsturnier in Bukarest.

Die Männer- und die Frauenauswahl verloren am Dienstag jeweils ihr Entscheidungsspiel. Sigi Koizar, Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch und Simone Sill liefen beim 15:16 gegen die Ukraine bis zuletzt einem Rückstand hinterher. Fabio Söhnel, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan mussten sich Spanien 14:21 beugen.

Österreich war bei den Männern seit 2019 bei jedem EM-Turnier vertreten. Die Frauen fehlen erstmals seit ihrem Erstauftritt 2021.

Neben der Ukraine und Spanien qualifizierten sich noch Schweden (Frauen) und Estland (Männer) für den 3x3 Europe Cup 2026 im September.

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