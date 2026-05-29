3x3 am Heumarkt: Hammerlos für Team Vienna

Österreichs 3x3-Stars erhalten beim Heimturnier am Wiener Heumarkt (12. bis 14. Juni) ein Hammerlos!

In der Gruppenphase duelliert sich die Männermannschaft von Team Vienna mit zwei Gegnern aus Serbien: Roter Stern Belgrad und Liman. Damit geht das ewige Duell zwischen Österreich und der besten 3x3-Nation aller Zeiten auch im Jahr 2026 weiter.

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Denkwürdige Duelle

Zur Erinnerung: Vor drei Jahren musste sich das ÖBV-Team am Rathausplatz im WM-Viertelfinale gegen die Serben geschlagen geben. 2024 kam es zur erfolgreichen Revanche, als Nico Kaltenbrunner und Co. EM-Gold gewannen.

Das Frauen-Nationalteam bekommt es ebenso mit Topgegnern zu tun: Frankreich (FIBA-4.) und Kanada (FIBA-6.) warten zum Auftakt.

"Sportlich sind das für unsere Teams natürlich absolute Hammerlose, aber für die Stimmung kann uns nichts Besseres passieren", so das Veranstalter-Duo Johannes Wiesmann und Dominik Gschiegl.