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Hypo NÖ nach Kantersieg über Atzgersdorf vor Meistertitel
Mit einem klaren Sieg im ersten Spiel der Finalserie winkt nun der 48. Meistertitel.
Die Handballfrauen von Hypo Niederösterreich sind am besten Weg zu ihrem 48. Meistertitel.
Im ersten Spiel der "best of three"-Finalserie der WHA behielt Hypo bei WAT Atzgersdorf mit einem 34:21-(18:11)-Kantersieg die Oberhand und kann bereits am Sonntag (18:00 Uhr/live ORF Sport +) den Sack in eigener Halle zumachen.
Es wäre der insgesamt 80. nationale Titel für Hypo, das Ende April zum 36. Mal den Cup gewonnen hatte.