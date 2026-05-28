Hypo NÖ nach Kantersieg über Atzgersdorf vor Meistertitel

Die Handballfrauen von Hypo Niederösterreich sind am besten Weg zu ihrem 48. Meistertitel.

Im ersten Spiel der "best of three"-Finalserie der WHA behielt Hypo bei WAT Atzgersdorf mit einem 34:21-(18:11)-Kantersieg die Oberhand und kann bereits am Sonntag (18:00 Uhr/live ORF Sport +) den Sack in eigener Halle zumachen.

Es wäre der insgesamt 80. nationale Titel für Hypo, das Ende April zum 36. Mal den Cup gewonnen hatte.