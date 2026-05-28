Anastasia Potapova trifft am Donnerstag (ab ca. 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in Runde zwei der French Open in Paris auf die Britin Katie Boulter (WTA-71.).

Die Partie findet als viertes Spiel des Tages (ab 11:00 Uhr) auf Court 6 statt.

Potapova ist aktuell die Nummer 30 der Welt und geht damit auch als Favoritin in die Partie. Die 25-Jährige, die seit diesem Jahr für Österreich antritt, besiegte die Australierin Maya Joint (WTA-52.) in Runde eins in zwei Sätzen.

Potapova ist in starker Form, schaffte es u.a. beim 1000er in Madrid bis ins Halbfinale. Für Roland Garros hat sie durchaus große Ambitionen, traut sich auch den Turniersieg zu. In Runde drei könnte mit Coco Gauff (USA) die Nummer vier der Welt warten.

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