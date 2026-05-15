Vienna steht erstmals in dieser 3x3-Saison im Viertelfinale

Team Vienna steht beim World-Tour-Masters im kroatischen Zadar erstmals in dieser 3x3-Saison in einem Viertelfinale.

Nach einer knappen 19:22-Niederlage gegen die Weltranglisten-Dritten aus Miami konnten die Wiener gegen das spanische Team Fuengirola einen 21:15-Sieg feiern und somit den ersten K.-o.-Runden-Einzug in dieser Saison fixieren.

Mit zwölf bzw. sieben Punkten war Toni Blazan, der nach überstandener Knieverletzung sein Comeback feierte, in beiden Spielen der Topscorer der Österreicher.

Im Viertelfinale am Samstag wartet nun das Team aus Amsterdam.