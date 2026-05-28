Sinner nach Aus: "Brauche jetzt wirklich eine Auszeit"

Jannik Sinner ist bei den French Open völlig überraschend in Runde zwei ausgeschieden!

Die Nummer eins der Welt hatte mit der starken Hitze und Krämpfen zu kämpfen und gab ein sicher geglaubtes Spiel doch noch aus der Hand.

Dritte Saisonniederlage

Der Südtiroler hatte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3,6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, Krämpfe warfen ihn aber aus der Bahn.

Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach 3:36 Stunden 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Es ist erst seine dritte Saisonniederlage.

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Sinner spricht über das Aus

Eine Stunde nach seinem dramatischen körperlichen Einbruch schleppte sich Sinner dann zur Pressekonferenz. Dort zeigte er sich zumindest mental etwas erholt.

"Ich hatte keine Energie. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so schwach gefühlt habe. Aber es ist, was es ist", sagte Italiens Tennisstar, der in den Wochen zuvor ein brutales Wettkampf-Programm absolviert hatte.

Nun habe er "viel Zeit zum Erholen. Ich brauche jetzt wirklich ein bisschen Auszeit, um mich auch mental komplett zu erholen."

Cerundolo fühlte sich wie im falschen Film und zeigte Mitleid. "Es ist hart für ihn. Ich konnte nicht mehr als drei Games pro Satz gewinnen, also hatte ich Glück. Er hätte diesen Sieg verdient gehabt. Dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber er tut mir leid, und ich hoffe, dass er sich wieder erholt", sagte Cerundolo.

Zverev nun in der Favoritenrolle

Nach dem verletzungsbedingten Verzicht auf ein Antreten von Carlos Alcaraz hatte Sinner als klarer Titelfavorit gegolten.

Im Vorjahr hatte er den Titel in Roland Garros nach eigenen Matchbällen gegen Alcaraz nur knapp verpasst.

Durch Sinners Out ist nun Alexander Zverev als Nummer zwei der höchstgereihte Spieler im Turnier. Dem Deutschen bietet sich nun eine große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph.