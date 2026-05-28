Kehrt Serena Williams auf die Tennisbühne zurück?

Sehen wir Serena Williams schon bald wieder mit Tennisschläger in der Hand?

Geht es nach einem Bericht des britischen "Telegraph", soll die 23-fache Grand-Slam-Siegerin eine Wildcard für das 500er-Rasenturnier im Londoner Queen's Club angefragt haben.

Konkret soll es um eine Rückkehr auf der Doppelbühne gehen. Geplant sei es, gemeinsam mit der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko aufzuschlagen.

Eintritt in Anti-Doping-Testpool macht Fans Hoffnung

Eigentlich hatte die mittlerweile 44-Jährige ihre Karriere bei den US Open 2022 beendet. Doch 2025 trat die US-Amerikanerin wieder in den Anti-Doping-Testpool ein, was für erste Hoffnungen und Spekulationen rund um eine Rückkehr auf den Tennisplatz sorgte.

"Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an. Also, ja, ich finde es gut. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun", so die bei den French Open auf das Thema angesprochene Naomi Osaka.