Sponsored Content

Profi-Traum mit Ablaufdatum: Florian Klein über Geld & Karriere

Vom ersten Vertrag mit 300 Euro zum großen Fußballgeschäft: Florian Klein spricht in „Spielgeld powered by froots“offen über seine Karriere, finanzielle Fehlentscheidungen und warum das „Danach“ viele Fußballer kalt erwischt.

Profi-Traum mit Ablaufdatum: Florian Klein über Geld & Karriere
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wenn der Applaus leiser wird

Lamborghini, Designer-Klamotten, Millionenverträge – der Profi-Fußball ist voller Bilder, die mit der Realität vieler Spieler nur bedingt zu tun haben. Was passiert mit jenen, die nicht bis 35 auf Topniveau spielen? Oder deren Karriere plötzlich endet? Genau darüber sprechen Maximilian Ratzenböck und sein Gast Florian Klein in der neuen Episode von „Spielgeld powered by froots“.

Vom ersten Vertrag zum großen Geschäft

Mit 17 unterschreibt Florian Klein seinen ersten Profivertrag beim LASK – 300 Euro im Monat, dafür ein Lebenstraum. Im Gespräch blickt der Ex-Nationalspieler zurück auf seine Anfänge, den Reiz des Profi-Fußballs und eine Zeit, in der Leidenschaft wichtiger war als Gehalt oder Status. Er erzählt, wie sich der Umgang mit Geld verändert, welche Rolle Statussymbole spielen – und warum diese Phase für junge Spieler gleichzeitig verlockend und gefährlich sein kann. 

Fehler, Umfeld und Verantwortung

Im Gespräch erinnert sich Klein auch an seinen eigenen Umgang mit dem ersten großen Geld: Nicht jede finanzielle Entscheidung war richtig – und genau darüber spricht er offen. Es geht um falsche Ratschläge, Vertrauen, Einflüsse aus dem Umfeld und darum, warum finanzielle Bildung im Fußball oft zu spät Thema wird.

Das „Danach“ kommt schneller als gedacht

Auch wenn man es während der Karriere gerne verdrängt: Der Fußball hat ein Ablaufdatum. Florian Klein spricht darüber, wann er begonnen hat, an die Zeit nach dem Profisport zu denken – und warum dieser Gedanke nie ganz verschwindet, selbst wenn alles gut läuft. Zum Abschluss des Talks wird es konkret. Klein verrät, was er einem 18-Jährigen mit dem ersten Vertrag heute raten würde – ehrlich, reflektiert und mit dem Wissen aus zwei Karrieren: als Spieler und als TV-Experte.

Die ganze Geschichte, persönliche Einblicke und klare Worte gibt es jetzt in der neuen Episode von „Spielgeld powered by froots“ mit Maximilian Ratzenböck.

Mehr zum Thema

Nach nur sechs Monaten! Ex-Salzburger verlässt Lausanne

Nach nur sechs Monaten! Ex-Salzburger verlässt Lausanne

International
Inklusive Abfindung: RB Leipzig gibt Timo Werner ab

Inklusive Abfindung: RB Leipzig gibt Timo Werner ab

Deutsche Bundesliga
3
Glasners Crystal Palace vor neuem Rekordtransfer?

Glasners Crystal Palace vor neuem Rekordtransfer?

Premier League
3
Fix! ÖFB-Team gibt ihr Camp für die WM 2026 bekannt

Fix! ÖFB-Team gibt ihr Camp für die WM 2026 bekannt

ÖFB-Team
6
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Bundesliga
Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt

Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt

Fußball
2
Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Bundesliga
11

Kommentare

sponsored content Fußball Sport & Wirtschaft Florian Klein