Glasners Crystal Palace vor neuem Rekordtransfer?

Crystal Palace reagiert wohl auf den bevorstehenden Transfer von Mateta und dürfte einen Ersatz von einem Ligakonkurrenten holen.

Glasners Crystal Palace vor neuem Rekordtransfer? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Crystal Palace steht vor einem Transfer eines neuen Stürmers.

Wie unter anderem Fabrizio Romano berichtet, hat Crystal Palace ihr Angebot um Jorgen Strand-Larsen zu verpflichten noch einmal erhöht.

Es sollen um die 50 Millionen Euro als Transfersumme für den Angreifer der Wolverhampton Wanderers im Gespräch sein.

Der Norweger könnte den abwanderungswilligen Mateta ersetzen, der vor dem Absprung steht.

