Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt

Das bestätigt die Liga. Man möchte sich auf andere Märkte konzentrieren.

Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Das unter anderem von Mats Hummels und Lukas Podolski gegründete Hallenfußballformat Baller League stellt den Spielbetrieb in Deutschland ein.

Das wird gegenüber „DWDL“ bestätigt. Der operative Fokus liege künftig auf den Märkten in Großbritannien und den USA.

Ziel war es dem gewöhnlichen Straßenfußball eine Bühne zu geben und dabei die Highlights des Spiels zu maximieren und ein innovatives Fußballerlebnis zu schaffen.

Neben der Baller League war es in den vergangenen Jahren vor allem die Icon League von Toni Kroos & Streamer Elias Nerlich, die den Fans in Deutschland eine Alternative zum klassischen Fußball geboten haben.

