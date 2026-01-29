Fix! ÖFB-Team gibt ihr Camp für die WM 2026 bekannt

Am 11. Juni 2026 wird die Weltmeisterschaft mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet.

Ein halbes Jahr vor Beginn der Endrunde, hat nun der ÖFB sein Quartier bekanntgegeben. Das Nationalteam wird sein Team Base Camp im Raum Santa Barbara an der kalifornischen Pazifikküste beziehen.

Als Unterkunft dient das Ritz-Carlton Bacara in Goleta, das ideale Voraussetzungen für eine fokussierte Turniervorbereitung und nachhaltige Regeneration bietet.

Trainingsstätte im Harder Stadium

"Die ruhige, naturnahe Lage direkt am Ozean, die moderne Infrastruktur sowie die großzügigen Außenanlagen überzeugten Teamchef Ralf Rangnick im Zuge der Besichtigungstour im Dezember vollumfänglich", heißt es in der Aussendung.

Trainieren wird das Nationalteam an der rund zehn Fahrminuten entfernten University of California, Santa Barbara (UCSB). Als zentrale Trainingsstätte dient das Harder Stadium mit rund 17.000 Sitzplätzen.

"Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort – wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können. Es freut mich sehr, dass Bernhard Neuhold gemeinsam mit unseren Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter dieses Arrangement fixieren konnte", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

Kein Gruppenspiel in unmittelbarer Nähe

Die ÖFB-Auswahl bestreitet zwar keines ihrer drei Gruppenspiele im Großraum Los Angeles, die WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) steigt in Santa Clara südlich von San Francisco aber in Kalifornien.

Die weiteren Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19.00 Uhr MESZ) und Algerien (28. Juni, 4.00 Uhr MESZ) finden in Dallas bzw. Kansas City statt.

Sollten die Österreicher als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale aufsteigen, würde dieses am 2. Juli in Los Angeles stattfinden.