Nach nur sechs Monaten! Ex-Salzburger verlässt Lausanne

Das Kapitel ist schneller beendet als gedacht: Verteidiger Bryan Okoh verlässt den FC Lausanne nach einer halben Saison mit sofortiger Wirkung und wechselt zu AJ Auxerre.

Das teilten die beiden Klubs offiziell mit.

In der Schweiz kam der 22-jährige Schweizer in 29 Partien zum Einsatz, in denen der Innenverteidiger ein Tor und vier Assists verbuchen konnte.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Okoh vom FC Red Bull Salzburg zu Lausanne, jetzt zieht er um eine kolportierte Ablösesumme von 2,2 Millionen Euro weiter.