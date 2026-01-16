Sponsored Content

Der Frauenfußball boomt, doch finanziell bleibt vieles prekär. In „Spielgeld powered by froots“ spricht Jenny Klein mit Maximilian Ratzenböck offen über Gehälter, Mehrfachbelastung und warum Vorsorge für Fußballerinnen kein Nice-to-have ist.

Große Bühne, kleine Gehälter: Nationalspielerin spricht Klartext
Große Turniere, wachsende Medienpräsenz und neue Vorbilder: Nicht erst seit der Frauenfußball Europameisterschaft 2025 hat der Sport spürbar an Tempo aufgenommen. Immer mehr junge Mädchen wagen den Einstieg in den Frauenfußball und träumen von einer Profikarriere, immer mehr Spiele werden übertragen. Doch der Blick hinter die Kulissen zeigt: Der Hype ist real – die finanzielle Sicherheit aber oft nicht. Genau darüber sprechen Jennifer Klein und Maximilian Ratzenböck in der dritten Episode von „Spielgeld powered by froots“.

Entwicklung und Status Quo des Frauenfußballs

Als Nationalspielerin und Kapitänin des SKN St. Pölten zählt Klein längst zu den erfahrenen Stimmen im heimischen Frauenfußball. Sie hat erlebt, wie sich Strukturen verbessert, die Aufmerksamkeit erhöht und der Sport professionalisiert hat. Gleichzeitig spricht sie offen über die Grenzen dieses Aufschwungs.

Im internationalen Vergleich – etwa mit Deutschland – habe Österreich noch Aufholbedarf. Viele Spielerinnen bewegen sich zwischen Amateur- und Halbprofidasein, klare wirtschaftliche Strukturen fehlen oft. Der Alltag als Fußballerin bleibt für viele ein Balanceakt.

Finanzen, Verantwortung und Realität

Dass Fußballerinnen sich früh mit Geldfragen beschäftigen müssen, ist für Klein keine Überraschung. Sie selbst gehört zu den wenigen, die vom Sport leben können – verlässt sich aber bewusst nicht nur darauf. Im Talk geht es um finanzielle Eigenverantwortung, Vertrauen, falsche Erwartungen und darum, warum Vorsorge im Frauenfußball oft zu spät Thema wird. Wie Klein selbst damit umgeht, verrät sie im Gespräch.

Was braucht der Frauenfußball?

Zum Abschluss blickt die Nationalspielerin nach vorne. Mehr Sichtbarkeit, stärkere mediale Präsenz und klare Vorbilder seien zentrale Hebel für eine nachhaltige Entwicklung. Vereine und Spielerinnen hätten hier gemeinsam Verantwortung. Vor allem für junge Talente hat Klein eine klare Botschaft – realistisch, selbstbewusst und zukunftsorientiert.

Welche Erfahrungen Jennifer Klein konkret gemacht hat, welche Tipps sie Nachwuchsspielerinnen mitgibt und wie sie sich eine bessere Zukunft für den Frauenfußball vorstellt, erfahrt ihr jetzt in der neuen Episode von „Spielgeld powered by froots“.

