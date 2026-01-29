Inklusive Abfindung: RB Leipzig gibt Timo Werner ab

Timo Werner und RB Leipzig gehen getrennte Wege. Das gab der deutsche Bundesligist am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Sechs Monate vor Vertragsende wechselt der 29-jährige Stürmer in die Major League Soccer (MLS) und schließt sich den San Jose Earthquakes an. In den USA unterschreibt der ehemalige DFB-Teamspieler einen Vertrag bis Juni 2028.

Um diesen Schritt zu ermöglichen, löst Leipzig seinen noch bis Sommer gültigen Vertrag auf und zahlt Werner eine Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Das berichtet die "Bild".

Rekordtorschütze

Der Stürmer wird allerdings noch drei Wochen in Leipzig bleiben und sich fit halten. Denn laut der Boulevardzeitung erwartet er mit seiner Frau Paula Ende Februar Nachwuchs.

Das will Werner noch abwarten, ehe er in die USA übersiedelt. Die MLS-Saison bgeginnt ohnehin erst am 22. Februar mit dem Heimspiel gegen Kansas City.

Werner verlässt RB nun als Rekordtorschütze, machte er in 216 Pflichtspielen 113 Treffer. In dieser Saison war er unter Coach Ole Werner aber komplett außen vor.