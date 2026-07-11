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MotoGP: WM-Anwärter Bezzecchi mit Knochenbruch out!

Nächster großer Rückschlag für den Aprilia-Fahrer! Der Italiener verpasst nach seinem Abflug im Qualifying das Rennen am Sachsenring und muss operiert werden.

MotoGP: WM-Anwärter Bezzecchi mit Knochenbruch out! Foto: © IMAGO / Alexander Trienitz
Textquelle: © LAOLA1
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Die nächsten schlechten Nachrichten für Marco Bezzecchi!

Der Italiener kommt am Samstag im Rahmen des Q2 am Sachsenring in Kurve sieben schwer zu Sturz und zieht sich laut Angaben von Aprilia dabei eine vollständige Fraktur und Dislokation des linken Schlüsselbeins zu.

Damit wird Bezzecchi definitiv das restliche Grand-Prix-Wochenende am Sachsenring verpassen.

Bezzecchi muss operiert werden

"Diese Art von Bruch benötigt eine Operation für eine ideale Genesung. Die OP wird von Dr. Giuseppe Porcellini in Italien durchgeführt", lässt Aprilia wissen.

Vor dem Sprint am Sachsenring liegt Bezzecchi in der MotoGP-WM-Wertung sieben Punkte hinter WM-Leader Jorge Martin auf dem zweiten Platz.

Lange Zeit führte Bezzecchi die WM sogar an, nach ein paar Chaos-Wochenenden am Stück verlor er jedoch heftig an Boden.

Unter anderem wurde Bezzecchi für das Rennen in Brünn gesperrt, nachdem er einen Streckenposten geschlagen hatte >>>

Beim nächsten Rennen in Assen stürzte der Italiener >>>

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
#23 - Fabio Quartararo (Frankreich)

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