Marshal abgewatscht! MotoGP-WM-Leader Bezzecchi wird gesperrt

Der WM-Führende der MotoGP, Marco Bezzecchi, steht beim Grand Prix von Brünn aus einem heftigen Grund nicht am Start.

Am späten Samstagabend verkünden die MotoGP-Stewards den Ausschluss für den Italiener.

Was war passiert?

Im Sprint stürzte "Bez" wenige Runden vor dem Ende und schied so aus. Im Anschluss lief der WM-Führende allerdings zu den Marshals, als diese versuchten, sein Motorrad aus dem Kiesbett zu bergen.

Bezzecchi ging die eigentlichen Helfer daraufhin an, schubste einen Marshal und schlug ihn danach sogar - beide Male ins Gesicht. Auf Social Media tauchten Videos vom Vorfall auf.

Die Szene im Video: