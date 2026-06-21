Marshal abgewatscht! MotoGP-WM-Leader Bezzecchi wird gesperrt

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026
Die Stewards werten den Vorfall als höchst unsportliches Verhalten und als Vergehen gegen Artikel 3.3.2.2. des Reglements.
Die Strafe: Ausschluss beim Grand Prix von Tschechien. Der Einspruch von Bezzecchis Rennstall Aprilia wurde abgelehnt.
WM-Führung in Gefahr
Da der WM-Führende in Brünn nicht antreten kann, hat Verfolger Jorge Martin sogar die Chance, an ihm vorbeizuziehen. Dafür würde dem Spanier schon Rang drei genügen.