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Marshal abgewatscht! MotoGP-WM-Leader Bezzecchi wird gesperrt

Der WM-Führende darf am Sonntag beim Grand Prix von Tschechien nicht starten. Nach seinem Sturz im Sprint attackierte der Italiener nämlich einen Offiziellen.

Marshal abgewatscht! MotoGP-WM-Leader Bezzecchi wird gesperrt Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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Der WM-Führende der MotoGP, Marco Bezzecchi, steht beim Grand Prix von Brünn aus einem heftigen Grund nicht am Start.

Am späten Samstagabend verkünden die MotoGP-Stewards den Ausschluss für den Italiener.

Was war passiert?

Im Sprint stürzte "Bez" wenige Runden vor dem Ende und schied so aus. Im Anschluss lief der WM-Führende allerdings zu den Marshals, als diese versuchten, sein Motorrad aus dem Kiesbett zu bergen.

Bezzecchi ging die eigentlichen Helfer daraufhin an, schubste einen Marshal und schlug ihn danach sogar - beide Male ins Gesicht. Auf Social Media tauchten Videos vom Vorfall auf.

Die Szene im Video:

Die Stewards werten den Vorfall als höchst unsportliches Verhalten und als Vergehen gegen Artikel 3.3.2.2. des Reglements.

Die Strafe: Ausschluss beim Grand Prix von Tschechien. Der Einspruch von Bezzecchis Rennstall Aprilia wurde abgelehnt.

WM-Führung in Gefahr

Da der WM-Führende in Brünn nicht antreten kann, hat Verfolger Jorge Martin sogar die Chance, an ihm vorbeizuziehen. Dafür würde dem Spanier schon Rang drei genügen.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
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