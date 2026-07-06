KTM holt nächsten Ducati-Piloten für 2027

KTM hat beide Werksplätze für die MotoGP-Saison 2027 vergeben.

Neben Alex Marquez wird Fabio di Giannantonio die zweite KTM RC16 pilotieren. Der 27-jährige Italiener heuert von VR46-Ducati bei den Mattighofenern an und unterschreibt wie sein neuer Teamkollege einen mehrjährigen Vertrag.

Für Brad Binder ist damit nach sechs Jahren im Werksteam kein Platz mehr frei, der Südafrikaner könnte jedoch als Mitglied des Satellitenteams Tech3 bei KTM bleiben.

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Rennsiege in allen drei Klassen

Di Giannantonio kann Rennsiege in allen drei Klassen der Motorrad-WM vorweisen, fährt seit 2022 in der MotoGP. Nach zwei Jahren im Gresini-Team, in dem er 2023 in Katar seinen ersten MotoGP-Erfolg feierte, übersiedelte der Römer 2024 zu VR46.

Dort konnte sich der 27-Jährige kontinuierlich steigern, triumphierte heuer bereits in Barcelona und mischt als aktueller WM-Dritter im Kampf um den Titel mit. Ihm fehlen nur 16 Zähler auf WM-Leader Jorge Martin.

Motorsportdirektor Pit Beirer sagt: "Fabio hat eindeutig einen Schritt in Richtung einer festen Größe unter den Spitzenfahrern in der MotoGP gemacht. Seine Schnelligkeit und sein Engagement, stets Bestleistungen zu erbringen, stehen außer Frage."

"Er ist ein starker Teamplayer und ein toller Kerl, von dem wir wissen, dass er sich problemlos in unser Red Bull KTM Factory Racing-Projekt einfügen wird. Bei unseren Gesprächen waren wir beeindruckt davon, mit welcher Leidenschaft er auf und abseits der Strecke sein Bestes gibt, und wir sind überzeugt, dass das nächste gemeinsame Kapitel spannend und unvergesslich werden wird."