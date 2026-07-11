Erling Haaland: Die unglaublichen Zahlen einer Tormaschine

Eine Serie und ein Rekord
Auch bei seiner ersten Weltmeisterschaft sorgt der 25-Jährige direkt für Furore. Seine aktuelle Serie belegt die Qualitäten des Norwegers: In den letzten 14 Länderspielen hat Haaland immer getroffen, dabei gelangen ihm 27 Tore.
Das letzte Mal verließ er ohne Torerfolg ausgerechnet gegen Österreich den Platz – beim 1:5 in der Nations League im Herbst 2024.
Mittlerweile hält Haaland bei 62 Toren in nur 54 Länderspielen. Im Schnitt benötigt er gerade einmal 71 Minuten für einen Treffer.
Laut Statistiken von "The Athletic" erreichte er die Marke von 60 Länderspieltoren schneller als jeder andere Spieler weltweit. Die beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo brauchten dafür 69 bzw. 77 Spiele länger.
Egal welches Trikot – die Quote bleibt
Die meisten Stürmer benötigen Zeit, um sich an neue Mannschaften, neue Ligen oder neue Wettbewerbe anzupassen. Haaland braucht dafür meist nur wenige Minuten.
Bei seinem Champions-League-Debüt für den FC Salzburg gegen Genk erzielte er noch vor der Pause einen Hattrick. Bei seinem Debüt für Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga war es ähnlich: Der Superstar wurde gegen Augsburg beim Stand von 1:3 eingewechselt, traf innerhalb von 20 Minuten dreifach und führte den BVB noch zu einem 5:3-Erfolg.
Auch sein Start in England verlief rekordverdächtig. In seinen ersten fünf Premier-League-Spielen erzielte Haaland neun Tore, darunter zwei lupenreine Hattricks in Folge – ein Kunststück, das zuvor noch niemand geschafft hatte.
Ob Salzburg, Dortmund oder Manchester: Das Trikot wechselte. Die Tore blieben.
Karriereverlauf Erling Haaland
Klub
Spiele
Tore
Assists
Manchester City (2022-jetzt)
198
162
30
Borussia Dortmund (2020-2022)
89
86
23
Red Bull Salzburg (2019-2020)
27
29
7
Molde FK (2017-2019)
50
20
7
Nationalteam (2019-jetzt)
54
62
7
Karriere-Gesamt
418
359
74
Wo Haaland auftaucht, fallen Rekorde
Dass Haaland Tore schießen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Spannender ist inzwischen die Frage, welchen Rekord er als Nächstes brechen wird.
In der Champions League benötigte er lediglich 49 Spiele für seine ersten 50 Tore. Der bisherige Rekordhalter Ruud van Nistelrooy hatte dafür 62 Partien gebraucht. Jünger als Haaland war bei seinem 50. Königsklassen-Tor lediglich Lionel Messi.
Auch in der Premier League schrieb der Norweger Geschichte. Für seine ersten 100 Tore benötigte er nur 111 Spiele. Alan Shearer, der bisherige Rekordhalter, brauchte 13 Partien mehr.
Mittlerweile hält Haaland bereits bei 112 Treffern in Englands höchster Spielklasse. Selbst Shearers Allzeitrekord von 260 Toren scheint plötzlich nicht mehr unerreichbar.
In einer Zeit, in der Stürmer längst zu kompletten Fußballern werden sollen, erinnert Haaland daran, dass eine Fähigkeit manchmal alles überstrahlen kann: Tore zu erzielen.
Sein langjähriger Trainer Pep Guardiola brachte das Phänomen einmal auf den Punkt: "Die Zahlen sind unglaublich. Absolut unglaublich. Er gehört definitiv zu den Besten. Bei Stürmern zählen nur die Zahlen, und seine Zahlen sind unbestritten."
Der Unterschied liegt im Detail
Hinter den Zahlen steckt aber nicht nur ein außergewöhnliches Talent, sondern auch eine außergewöhnliche Besessenheit.
Haaland ist nicht nur ein Produkt seiner außergewöhnlichen Gene. Seine Mutter Gry Marita Braut war eine erfolgreiche Siebenkämpferin, sein Vater Alf-Inge spielte unter anderem für Manchester City. Die Mischung aus Athletik und Fußballverständnis bekam er also gewissermaßen in die Wiege gelegt.
Den entscheidenden Unterschied macht aber sein Umgang damit. Haaland optimiert seinen Alltag in jeder Phase. Ernährung, Regeneration, Schlaf. Nichts wird dem Zufall überlassen.
"Für mich ist Schlaf vielleicht das Wichtigste im Leben – nicht nur viel Schlaf, sondern guter Schlaf", sagte er 2023 mal in einem Interview.
Wenn 31 Tore plötzlich enttäuschend wirken
Vielleicht beschreibt keine Statistik Erling Haaland besser als diese: 30 Tore gelten bei ihm inzwischen als "schwache" Saison.
Während nahezu jeder andere Stürmer Europas eine solche Ausbeute als Erfolg verbuchen würde, wurde Haalands Saison 2024/25 bei Manchester City bereits kritisch betrachtet.
Damals erzielte er 31 Treffer und benötigte dafür rund 119 Minuten pro Tor. Zum Vergleich: Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund traf er im Schnitt alle 80 Minuten.
Selbst in seiner bislang schwächsten Saison seit seinem Wechsel nach Deutschland 2020 erzielte Haaland also noch ungefähr alle zwei Stunden Fußball einen Treffer.
Ein Leistungsabfall, der für viele Angreifer eine Karrierebestmarke wäre. Und diese Konstanz ist es auch, die Haaland von den meisten Torjägern seiner Generation unterscheidet.
Minuten pro Tor seit seinem Abgang aus Salzburg
Saison
Minuten pro Tor
2025/26 - Manchester City
109,0
2024/25 - Manchester City
118,9
2023/24 - Manchester City
98,5
2022/23 - Manchester City
79,4
2021/22 - Borussia Dortmund
82,3
2020/21 - Borussia Dortmund
86,3
2019/20 - Borussia Dortmund/Red Bull Salzburg
62,6
Nur eine Auszeichnung fehlt noch
All die Tore brachten Haaland zahlreiche individuelle Ehrungen ein.
2020 wurde er mit dem Golden Boy als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet. In England sicherte er sich in vier Jahren drei Mal die Torjägerkrone, dazu wurde er zwei Mal Torschützenkönig in der Champions League.
Eine Auszeichnung fehlt allerdings noch auf seiner Liste: der Ballon d'Or.
2023 schoss Haaland Manchester City mit 52 Toren zum Triple und galt als großer Favorit auf den prestigeträchtigsten Individualpreis des Fußballs. Am Ende musste er sich jedoch Weltmeister Lionel Messi geschlagen geben.
Immerhin gewann er den Titel als Europas Fußballer des Jahres.
Mit 25 Jahren historisch
Der vielleicht eindrucksvollste Vergleich entsteht jedoch mit den größten Torjägern der Moderne.
Vergleicht man den Norweger mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe bis zu ihrem 26. Geburtstag, dann zeichnet sich ein klares Bild ab.
Haaland vs. Mbappe vs. Messi vs. Ronaldo mit 25 Jahren
Spieler
Einsätze (nur Klub)
Tore
Minuten pro Tor
Erling Haaland
364
297
92,7
Kylian Mbappe
368
283
98,9
Lionel Messi
329
253
100,6
Cristiano Ronaldo
358
156
170,8
Die Zahlen zeigen, warum viele Experten den Norweger bereits heute in einer Reihe mit den größten Torjägern der Fußballgeschichte sehen.
Denn das eigentliche Phänomen Erling Haaland lässt sich nicht allein an Rekorden festmachen. Es ist die Tatsache, dass mittlerweile jeder weiß, was passieren kann.
Die Gegner kennen seine Laufwege. Sie analysieren seine Abschlüsse. Sie studieren jede Bewegung. Und trotzdem reicht manchmal ein einziger Moment. Ein verlorener Zweikampf. Ein kleiner Fehler. Ein halber Meter.
Dann ist Haaland da. Und der Ball liegt im Netz.