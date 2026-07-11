Erling Haaland: Die unglaublichen Zahlen einer Tormaschine

WM-Achtelfinale. 90. Minute. Brasilien wirft noch einmal alles nach vorne, doch dann landet der Ball bei Erling Haaland. Zwei Kontakte, ein trockener Abschluss aus dem Stand – und der Rekordweltmeister ist ausgeschieden.

Nach dem Schlusspfiff schnappt sich Haaland die Trommel, dirigiert Mitspieler und Fans zum mittlerweile legendären Rudern und zelebriert den Moment mit einem breiten Grinsen.

Für Norwegen ist es ein historischer Abend. Für Haaland ein weiterer Eintrag in seiner Karriere, die längst von Rekorden geprägt wird.

Es gibt Stürmer, die schießen Tore. Und dann gibt es eben Erling Braut Haaland.

Duell um die Krone

In seinen ersten vier WM-Spielen hat der Stürmerstar sieben Tore erzielt und kämpft damit gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Harry Kane um die Torjägerkrone.

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Haaland ist auch der erste Spieler seit Gerd Müller, der in seinen ersten vier WM-Spielen sieben oder mehr Tore erzielt hat. Die deutsche Legende kam 1970 sogar auf acht Treffer.

Beim Norweger ist das Toreschießen längst zur Normalität geworden. Spiele ohne Treffer sind die Ausnahme.