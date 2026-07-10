KTM-Star erhebt schwere Vorwürfe: "Ich bin völlig ausgebrannt"

Maverick Viñales steht offenbar vor dem Abschied aus der MotoGP.

Der KTM-Tech3-Pilot erklärte am Sachsenring, dass er sich nach der laufenden Saison einen Ausstieg vorstellen könne und sich vom MotoGP-Zirkus "ausgebrannt" fühle.

Vinales sieht Vertrauensbruch

Auslöser dafür ist vor allem der Streit um seine Zukunft bei KTM.

Viñales war lange als Kandidat für das Werksteam 2027 gehandelt worden, ehe der Hersteller stattdessen Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio verpflichtete. Besonders verärgert zeigt sich der Spanier darüber, dass er davon zunächst aus den Medien erfahren habe.

Zwar habe KTM ihm anschließend einen neuen Vertrag angeboten, den er trotz für ihn ungünstiger Konditionen unterschrieben habe. Zwei Wochen später sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass dieser Vertrag ungültig sei.

Dieses Vorgehen bezeichnet Viñales als Vertrauensbruch und als nicht seriös.

Verbleib praktisch ausgeschlossen

Der 31-Jährige machte deutlich, dass ein Verbleib bei KTM für ihn praktisch ausgeschlossen ist. Ob er seine Karriere bei einem anderen MotoGP-Hersteller fortsetzt, ließ er offen.

Derzeit suche er weder nach einem neuen Team noch nach einem neuen Vertrag. Stattdessen wünsche er sich "einen langen Urlaub" und könne sich künftig Rennen außerhalb der MotoGP - etwa die 8 Stunden von Suzuka - vorstellen.

"Ich glaube, diese Welt hat mich im Moment völlig ausgebrannt. Ich denke nicht, dass ich weitermachen werde", sagte Viñales.

Folgenschwerer Sturz am Sachsenring

Vor exakt einem Jahr kam der Spanier am Sachsenring beim Qualifying zum Grand Prix von Deutschland auf nasser Strecke per Highsider schwer zu Sturz, kugelte sich dabei die Schulter aus und erlitt zusätzlich eine Fraktur.

Der kleine Fahrfehler im Regen hat ihm wohl nicht nur die Chance gekostet, als erster MotoGP-Fahrer für vier verschiedene Hersteller zu gewinnen - sondern womöglich auch seine Karriere in der Königsklasse.

Bis heute hat sich Vinales nicht vollständig von dieser Verletzung erholt, konnte nur in elf Rennen antreten und sammelte dabei zehn WM-Punkte.