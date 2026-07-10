Veto des Vereins: Belgien fehlt gegen Spanien ein Verteidiger

Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia muss im WM-Viertelfinale gegen Spanien (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) auf Zeno Debast verzichten.

Neben dem verletzten Amadou Onana (Mehr Infos>>>) steht dem Coach auch der 22-jährige Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Wie der belgische Fußballverband (KBVB) mitteilt, hat Debasts Klub Sporting Lissabon einem Einsatz gegen die Iberer nicht zugestimmt.

Sporting legt Veto ein

Die medizinische Abteilung des portugiesischen Vereins sieht den 22-Jährigen nach seiner Ende Mai erlittenen Oberschenkelverletzung noch nicht bei 100 Prozent.

Beim KBVB bewertet man die Situation allerdings anders. Nach Angaben des Verbandes weicht die Einschätzung der Belgier von jener des Klubs ab.

Bislang kam der 22-Jährige, der eine wichtige Rolle in der erfolgreichen WM-Qualifikation spielte und sechs von acht Partien über die volle Distanz bestritt, bei der WM 2026 noch nicht zum Einsatz.

Belgien-Trainer Rudi Garcia hatte ihn trotz Verletzung in den WM-Kader berufen, im Achtelfinale gegen die USA saß Debast zumindest wieder auf der Bank. Im Viertelfinale steht er seinem Team aber nun nicht zur Verfügung.