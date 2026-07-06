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Ein Marquez fährt ab 2027 für KTM

Alex Marquez schließt sich den Mattighofenern an und unterschreibt einen mehrjährigen Vertrag.

Ein Marquez fährt ab 2027 für KTM Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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KTM hat den ersten von vier Fahrern für die MotoGP-Saison 2027 bestätigt.

Alex Marquez wechselt von Gresini-Ducati ins Werksteam der Mattighofener und unterzeichnet einen mehrjährigen Vertrag.

Der jüngere Bruder von Marc Marquez ist amtierender Vizeweltmeister der Motorrad-Königsklasse, gewann im Laufe seiner Karriere zudem die Moto3- und Moto2-Weltmeisterschaft. Für KTM fuhr der Spanier bereits in der Moto3, holte 2013 seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

2020 ist der 30-Jährige in die MotoGP aufgestiegen, war bisher in 116 Rennen am Start und fuhr vier Siege ein. Seit 2023 fährt Marquez für das Ducati-Satellitenteam Gresini und musste sich im Vorjahr im Kampf um den WM-Titel nur seinem Bruder beugen.

Außergewöhnliches Talent

Motorsportdirektor Pit Beirer: "Wir sind äußerst stolz und glücklich, ein außergewöhnliches Talent wie Alex Marquez – den Vizeweltmeister von 2025 – für unser Projekt gewonnen zu haben."

"Alex bringt nicht nur herausragendes Können und Rennintelligenz mit, sondern auch Entschlossenheit und eine Siegermentalität, die perfekt zu unserer DNA passt", sagt der Deutsche.

Gemeinsam werde ab 2027 ein klares Ziel verfolgt: "Die KTM RC16 auf das nächste Level zu heben und ganz vorne in der MotoGP mitzukämpfen."

Das ist die neue KTM für das Jahr 2026

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