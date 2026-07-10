Das Rasen-Tennis hat eine große Tradition.

Und kein Rasen-Turnier hat eine größere Tradition und Aura als Wimbledon.

2026 findet bereits die 139. Auflage der Wimbledon Championships statt.

Diese sahen unter anderem einen neuen Rekord von Novak Djokovic mit den meisten Wimbledon-Match-Siegen ever - doch wo reiht sich der "Djoker" in der Rangliste der besten Rasenspieler der Geschichte ein?

Wimbledon-Halbfinale: Novak Djokovic - Jannik Sinner, ab ca. 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>