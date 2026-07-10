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Wimbledon-Halbfinale heute: Jannik Sinner - Novak Djokovic

Die Nummer eins der Welt trifft auf den Altmeister - wer zieht ins Finale des Rasen-Klassikers ein? LIVE-Infos:

Wimbledon-Halbfinale heute: Jannik Sinner - Novak Djokovic Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Am Freitag kommt es im All England Club zum großen Halbfinal-Kracher zwischen Wimbledon-Titelverteidiger Jannik Sinner und Novak Djokovic (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Sinner, die Nummer eins der Welt, schaltete im Viertelfinale den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP-74.) mit 7:5, 7:6 (4), 6:3 aus. Der 24-jährige Südtiroler steht in London zum bereits dritten Mal unter den besten Vier, letztes Jahr holte er erstmals den Titel.

Altmeister Djokovic (ATP-8.) hält bei sieben Wimbledon-Siegen. Der 39-jährige Serbe besiegte im Viertelfinale den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-4.) in einem fünfstündigen Krimi mit 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (4).

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