Verstappen erneut von Kollegen zum Fahrer des Jahres gewählt

Den fünften WM-Titel in Serie hat Max Verstappen um zwei Punkte verpasst, für seine Kollegen in der Formel 1 ist der Niederländer aber unverändert die Nummer eins.

Der Red-Bull-Fahrer wurde in einer Umfrage unter den F1-Piloten zum fünften Mal hintereinander zum Fahrer des Jahres gewählt. Auch die Teamchefs hatten den 28-Jährigen in einer eigenen Umfrage auf Platz eins.

Hamilton erstmals nicht in Top Ten

Weltmeister Lando Norris (McLaren) belegte in der Fahrer-Umfrage hinter Verstappen den zweiten Platz vor George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari).

Erstmals seit Einführung der Wahl im Jahr 2018 schaffte es der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) nicht unter die Top Ten.