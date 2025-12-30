NEWS

Mit 58 noch nicht genug: Ältester Profi wechselt Verein

Auch mit 58 Jahren hat Kazuyoshi Miura noch nicht genug - nun wechselt "King Kazu" von der vierten japanischen Liga zu einem Drittligisten.

"King Kazu" hat noch nicht genug.

Mit 58 Jahren ist Kazuyoshi Miura noch immer aktiv, nun geht es für den ältesten Profi der Welt in die dritte japanische Liga. Nach dem Jahreswechsel wird der Fußball-"Methusalem" für ein halbes Jahr an Fukushima United ausgeliehen. Seit Sommer 2024 ist er vom Yokohama FC an Atletico Suzuka verliehen gewesen.

Seit den 80er-Jahren aktiv

Der 1967 geborene Miura ist bereits mit 15 Jahren nach Brasilien zu Juventus-SP gewechselt. In seiner illustren Karriere hat der 89-fache japanische Internationale danach unter anderem für den FC Santos, CFC Genua, Dinamo Zagreb und Vissel Kobe gespielt.

Seit 2005 ist "King Kazu" beim Yokohama FC unter Vertrag, 2022 ist er bereits ein Jahr an Suzuka verliehen gewesen, zudem hat er ab 2023 anderthalb Jahre leihweise bei UD Oliveirese (Portugal) gespielt.

