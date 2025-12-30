Übernimmt dieser österreichische Ort künftig Skiweltcup-Rennen?

Der österreichische Skiverband befindet sich nach wie vor auf der Suche nach einem Lienz-Ersatz als Skiweltcup-Austragungsort.

Die Anzeichen scheinen sich nun jedoch zu verdichten, dass das oberösterreichische Gosau den Zuschlag bekommen könnte.

Wie der "ORF" berichtet, habe es bereits mehrere Gespräche zwischen dem ÖSV und den Verantwortlichen vor Ort gegeben. Auch die ersten Verkehrskonzepte sollen bereits vorliegen.

Offizielle Entscheidung steht noch aus

Die endgültige Entscheidung wolle der ÖSV jedoch erst Mitte Jänner, rund um die Weltcuprennen in Flachau, bekanntgeben. Neben Standorten in Oberösterreich habe man auch mehrere Standorte in Kärnten überprüft.

Gesucht ist ein Ort, der in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester alle zwei Jahre einen Riesentorlauf sowie einen Slalom der Frauen austragen kann. Bislang wechselte sich Lienz hier immer mit dem Semmering ab. In Lienz sind aufgrund der Stilllegung des Skigebiets jedoch keine Rennen mehr möglich.