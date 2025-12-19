Diesen F1-Youngster will Ferrari als Hamilton-Nachfolger

Lewis Hamilton hat eine Saison zum Vergessen hinter sich.

Sein "Kindheitstraum", für Ferrari an den Start zu gehen, entpuppte sich als Albtraum. Ausgerechnet in seiner Premierensaison für den italienischen Traditionsrennstall blieb er erstmals in seiner Karriere ohne Podestplatz.

Trotz der ernüchternden Bilanz muss sich Hamilton keine Sorgen um seine Zukunft bei Ferrari machen. Zum einen genießt der siebenfache Weltmeister weiter das Vertrauen der Verantwortlichen rund um Teamchef Frédéric Vasseur, zum anderen würde eine Entlassung eine hohe finanzielle Belastung darstellen.

Designierter Nachfolger hat Ferrari-Vergangenheit

Doch der Blick der Ferrari-Verantwortlichen ist bereits jetzt auf die Zeit nach Hamilton gerichtet. Laut Informationen der "SPORT BILD" soll man sich intern bereits auf einen Nachfolger festgelegt haben: Oliver Bearman.

Der 20-jährige Brite, der in der Saison 2024 als Reservefahrer bei Ferrari erstmals F1-Luft schnuppern durfte, gilt als eines der größten Talente im Motorsport. Seit 2025 steht er bei Haas unter Vertrag, wo er in seiner ersten F1-Saison direkt überzeugen konnte.

Aufgrund der Tatsache, dass Haas den Motor und Teile der Radaufhängungen von Ferrari bezieht, gibt es enge Verbindungen zwischen den beiden Teams. Auch bei einem Fahrerwechsel würde man sich wohl einig werden.