-
Highlights: Furioses Schlussdrittel bei Capitals-KACEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers schaffen sich Polster auf PustertalEishockey - ICE
-
Highlights: Fehervar hat keine Chance in LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: VSV weiter flügellahm unterwegsEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg rollt weiter durch die ICEEishockey - ICE
-
Highlights: Gegen das Schlusslicht klappt es für LinzEishockey - ICE
-
Highlights: KAC schenkt VSV im Derby fünf Tore einEishockey - ICE
-
Highlights: Bozen setzt Ljubljana-Abwärtstrend fortEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg hat seine Mühen im LändleEishockey - ICE
-
Highlights: Keine Pustertaler Weihnachtsgnade für die HaieEishockey - ICE
ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals
Spannende Duelle zum Jahresausklang in der win2day ICE Hockey League! Neben dem Gastspiel der Capitals in Budapest gastiert Graz in Villach, der KAC muss in Ljubljana ran. LIVE-Infos:
Volle Action bietet die Konferenz der 34. Runde der win2day ICE Hockey League zum Jahresende!
Den Anfang machen die Vienna Capitals mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest um 18:30 Uhr.
Um 19:15 sind dann gleich vier Duelle gleichzeitig dran: Der VSV empfängt die Graz99ers, Fehervar AV19 ist bei den Black Wings Linz gefordert, sowie Red Bull Salzburg beim HC Innsbruck. Zudem gastiert der KAC bei Olimpija Ljubljana.
Den Abschluss der Konferenz macht um 19:45 Uhr das Aufeinandertreffen des HCB Südtirol mit den Pioneers Vorarlberg.
Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:
FTC-Telekom Budapest - Vienna Capitals (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
EC VSV - Graz99ers (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Black Wings Linz - Fehervar AV19 (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - EC KAC (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HCB Südtirol - Pioneers Vorarlberg (ab 19:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>)