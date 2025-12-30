FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Heute 18:30 Uhr
1 2.25
X 4.10
2 2.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals

Spannende Duelle zum Jahresausklang in der win2day ICE Hockey League! Neben dem Gastspiel der Capitals in Budapest gastiert Graz in Villach, der KAC muss in Ljubljana ran. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Volle Action bietet die Konferenz der 34. Runde der win2day ICE Hockey League zum Jahresende!

Den Anfang machen die Vienna Capitals mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest um 18:30 Uhr.

Um 19:15 sind dann gleich vier Duelle gleichzeitig dran: Der VSV empfängt die Graz99ers, Fehervar AV19 ist bei den Black Wings Linz gefordert, sowie Red Bull Salzburg beim HC Innsbruck. Zudem gastiert der KAC bei Olimpija Ljubljana.

Den Abschluss der Konferenz macht um 19:45 Uhr das Aufeinandertreffen des HCB Südtirol mit den Pioneers Vorarlberg.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

FTC-Telekom Budapest - Vienna Capitals (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

EC VSV - Graz99ers (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Black Wings Linz - Fehervar AV19 (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Innsbruck - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Olimpija Ljubljana - EC KAC (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HCB Südtirol - Pioneers Vorarlberg (ab 19:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz mit KAC - Capitals

ICE LIVE: Konferenz mit KAC - Capitals

ICE Hockey League
Pflichtsieg! Black Wings kehren zurück auf die Siegerstraße

Pflichtsieg! Black Wings kehren zurück auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: u.a. Graz99ers - Black Wings Linz

ICE Hockey League LIVE: u.a. Graz99ers - Black Wings Linz

ICE Hockey League
1
Tabellenführer KAC bringt den Vorsprung in Wien über die Zeit

Tabellenführer KAC bringt den Vorsprung in Wien über die Zeit

ICE Hockey League
Shootout-Sieg für Rossi und die Canucks

Shootout-Sieg für Rossi und die Canucks

NHL
10
Statt Wiedersehen mit Kühbauer: CL-Klub an Ljubicic dran

Statt Wiedersehen mit Kühbauer: CL-Klub an Ljubicic dran

International
7
Frauen-Skispringen: Kein Duschgel, dafür rückt Tournee näher

Frauen-Skispringen: Kein Duschgel, dafür rückt Tournee näher

Skispringen
Kommentare

Kommentare

VSV HC Innsbruck Vienna Capitals KAC Linz Pioneers Vorarlberg Black Wings Linz Olimpija Ljubljana Graz99ers Fehervar AV19 Südtirol Tirol Vorarlberg Ferencvaros Budapest Villach Innsbruck Graz Budapest Ljubljana Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey