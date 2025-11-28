Das sind alle Rapid-Trainer seit Ernst Dokupil

Der SK Rapid hat sich von Peter Stöger getrennt!

Aus! Stöger und Sageder sind bei Rapid raus >>>

Trainerwechsel bei den Grün-Weißen sind nichts Ungewöhnliches. Der eine oder andere hält sich länger im Sattel, andere wiederum mussten nach nur wenigen Spielen ihren Hut nehmen.

LAOLA1 zeigt euch alle Trainer seit Ernst Dokupil, die seit Juli 2000 auf der Rapid-Trainerbank Platz genommen haben - die Auswahl ist durchaus groß und spannend.