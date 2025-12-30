Fix! Rapid präsentiert neuen Cheftrainer

Der SK Rapid stellt Johannes Hoff Thorup als neuen Cheftrainer vor.

Die Hütteldorfer geben bekannt, dass der 36-Jährige bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat - mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der Däne ist damit der erste Skandinavier überhaupt, der als Coach bei Rapid tätig ist.

"Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagt Geschäftsführer Sport, Markus Katzer.

Hoff Thorup: "Genau der richtige Platz für mich"

Hoff Thorup meint in einem Statement: "Als ich das erste Mal vom Interesse des SK Rapid hörte, wusste ich sofort, dass ich mehr darüber erfahren möchte. Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig."

"Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört", so der neue Trainer.

Zuletzt in England aktiv

Der Däne ist seit 2012 als Jugendtrainer in seiner Heimat tätig gewesen, ab 2021 zudem als Assistenztrainer beim FC Nordjælland, wo er im Januar 2023 für den zum Technischen Direktor aufgestiegenen Fleming Pedersen als Cheftrainer übernommen hat.

Mit den "Tigrene" hat Hoff Thorup in der UEFA Conference League für Aufsehen gesorgt und sich so für einen Wechsel zum englischen Championship-Team Norwich City empfohlen. Nach einer Saison bei den "Canaries" haben sich die Wege wieder getrennt. Seit April 2025 war er vereinslos.

Trainerteam noch nicht fixiert

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz über den neuen Trainer: "Wir haben uns bewusst fast den gesamten Dezember Zeit genommen, um eine möglichst gute Lösung zu finden. Es gab einige bestens geeignete Persönlichkeiten für diese Position und bei den Gesprächen mit den finalen Kandidaten konnte sich die gesamte Geschäftsführung ebenso wie das Präsidium inklusive meiner Wenigkeit ein persönliches Bild machen. Aufgrund des absolut positiven Eindrucks und der Vita von Johannes Hoff Thorup, der unter anderem eine große Expertise in der Arbeit mit jungen Potentialspielern hat, haben wir dem Vorschlag von Markus Katzer mit großer Überzeugung zugestimmt."

In den nächsten Tagen soll dann auch noch Hoff Thorups Trainerteam fixiert werden, wie Markus Katzer klarstellt.