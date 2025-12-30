Zajc nach Disqualifikation: "Lasst uns Anzüge stretchen"

Während die Konkurrenz über Domen Prevc staunt, der mit dem größten Vorsprung nach dem Springen in Oberstdorf seit Gregor Schlierenzauer vor 14 Jahren nach Garmisch-Partenkirchen reist (Alle Infos>>>), ist der Tournee-Auftakt für Teamkollege Timi Zajc in die Hose gegangen.

Der Slowene ist nach seinem Sprung als Zweiter aufgrund eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden. Wie Chefkontrolleur Mathias Hafele bei "Eurosport" erklärt, sei es um Millimeter gegangen: "Wir haben bei Zajc die Beinlänge gemessen und die war drei Millimeter zu kurz."

Zajc humorvoll: "Lasst uns die Anzüge stretchen"

Der 25-Jährige nimmt es auf den sozialen Netzwerken mit Humor: "Lasst uns den Anzug ein bisschen stretchen, dann ist in Ga-Pa vielleicht alles ok."

Weniger lustig gefunden hat die Disqualifikation Sven Hannawald. "Ich möchte keine Sieger, die bescheißen. Dementsprechend: Auf Wiedersehen", sagt der ehemalige Tourneesieger bei der "ARD".