Trotz Asphalt-Skandal! Antonelli auch in Monaco unschlagbar

Nächster Sieg für Kimi Antonelli!

Der Mercedes-Youngster holt sich auch im Fürstentum von Monaco den Sieg. Damit baut Antonelli die WM-Führung weiter aus - noch nie verpasste ein Fahrer nach fünf Rennsiegen in Folge den Weltmeister-Titel noch.

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) und Isack Hadjar (FRA/Red Bull) komplettieren das Podium und profitieren auch vom frühen Verstappen-Ausfall>>>.

Nachdem Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) in der letzten Kurve verunfallen, kommt es zu einer Unterbrechung. Der Grund dafür ist kurios: In der letzten Kurve bricht der Asphalt, womöglich mitverantwortlich für beide Unfälle.

Daraufhin wird der Grand Prix aber mit einem stehenden Start fortgesetzt.

Verstappen-Drama beim Start, Antonelli verteidigt Führung

Bereits beim Rennstart kommt es zu einer rennentscheidenden Szene. Denn Max Verstappen bewegt seinen Boliden nur langsam von der Startposition weg und fällt nach dem starken zweiten Startplatz bis ans Ende des Feldes zurück. Folgerichtig gibt Verstappen bereits in Runde 2 auf.

Antonelli verteidigt hingegen seine Führung souverän vor Hamilton und Leclerc. Hadjar und Russell kämpfen dahinter um P4, ehe Motorprobleme den Franzosen plagen.

Hamilton kassiert hingegen nach seinem Boxenstopp wegen dem Überschreiten der Geschwindigkeit in der Boxengasse eine Fünf-Sekunden-Strafe. Allerdings kommt er glimpflich davon.

Stroll und Leclerc verunfallen und lösen Safety-Car-Phase aus

Denn Stroll verunfallt in Runde 60 in der Rascasse und löst damit die erste Safety-Car-Phase aus. Beide Ferrari-Piloten kommen an die Box und Hamilton sitzt die Strafe ab, ohne P2 zu verlieren.

Zudem kracht Leclerc nach dem Safety-Car-Neustart ebenso in die Barriere. Daraufhin erkennt die FIA, dass sich der Asphalt an dieser Stelle auflöst. Es folgt eine rote Flagge.

Auch nach der Rennunterbrechung bewahrt Antonelli aber kühlen Kopf und fährt dem Rennsieg entgegen.

Für den F1-Tross gibt es keine Verschnaufpause. Denn bereits am kommenden Wochenende folgt der GP von Barcelona (natürlich im LIVE-Ticker)