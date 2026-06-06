Ferrari geht als Favorit ins Qualifyin beim Grand Prix von Monaco (16 Uhr im LIVE-Ticker).

Lewis Hamilton hat mit der Tagesbestzeit im zweiten Training am Freitag die Hoffnung auf seinen ersten Formel-1-Sieg im Ferrari genährt. Der Brite ließ bei seiner schnellsten Runde Teamkollege Charles Leclerc hinter sich. Der gebürtige Monegasse hatte zuvor die erste Übungseinheit vor Hamilton für sich entschieden.

Platz drei im Training belegte Red-Bull-Star Max Verstappen. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli musste Rang vier seinem aktuell schärfsten Titelrivalen George Russell im zweiten Silberpfeil überlassen.

Das Qualifying in Monaco im LIVE-Ticker: