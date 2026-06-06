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NEWS
Formel 1 heute: Qualifying in Monaco
In den engen Gassen des Fürstentums wird es erstmals ernst - wer holt sich die Pole Position? LIVE-Infos:
Ferrari geht als Favorit ins Qualifyin beim Grand Prix von Monaco (16 Uhr im LIVE-Ticker).
Lewis Hamilton hat mit der Tagesbestzeit im zweiten Training am Freitag die Hoffnung auf seinen ersten Formel-1-Sieg im Ferrari genährt. Der Brite ließ bei seiner schnellsten Runde Teamkollege Charles Leclerc hinter sich. Der gebürtige Monegasse hatte zuvor die erste Übungseinheit vor Hamilton für sich entschieden.
Platz drei im Training belegte Red-Bull-Star Max Verstappen. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli musste Rang vier seinem aktuell schärfsten Titelrivalen George Russell im zweiten Silberpfeil überlassen.