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Mercedes-Ansage in Richtung Ferrari im finalen Monaco-Training

Nachdem am Freitag Ferrari in Monte Carlo dominierte, gibt im abschließenden Training ein Silberpfeil das Tempo vor.

Mercedes-Ansage in Richtung Ferrari im finalen Monaco-Training Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Bestzeit für Mercedes im dritten und letzten freien Training beim Grand Prix von Monaco.

Kimi Antonelli markiert auf dem Stadtkurs in 1:12,720 Minuten die schnellste Zeit. Der WM-Leader hängt damit die favorisierten Ferraris von Charles Leclerc (+0,327) und Lewis Hamilton (+0,331) ab.

George Russell belegt im zweiten Mercedes Platz vier (+0,763). Dahinter landet Red-Bull-Star Max Verstappen mit bereits fast einer Sekunde Rückstand (+0,942), sein Teamkollege Isack Hadjar wird Achter (+1,157).

Das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,978) und Lando Norris (+1,286) belegt die Ränge sechs und neun.

Rote Flagge nach Crash

Das finale Training muss nach einem Crash von Haas-Pilot Ollie Bearman wenige Minuten vor dem Ende unterbrochen werden. Bearman bleibt unverletzt.

Das Qualifying geht am Samstag um 16 Uhr über die Bühne (zum LIVE-Ticker>>>).

Ergebnis des 3. Trainings:

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