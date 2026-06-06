Mercedes-Ansage in Richtung Ferrari im finalen Monaco-Training
Nachdem am Freitag Ferrari in Monte Carlo dominierte, gibt im abschließenden Training ein Silberpfeil das Tempo vor.
Bestzeit für Mercedes im dritten und letzten freien Training beim Grand Prix von Monaco.
Kimi Antonelli markiert auf dem Stadtkurs in 1:12,720 Minuten die schnellste Zeit. Der WM-Leader hängt damit die favorisierten Ferraris von Charles Leclerc (+0,327) und Lewis Hamilton (+0,331) ab.
George Russell belegt im zweiten Mercedes Platz vier (+0,763). Dahinter landet Red-Bull-Star Max Verstappen mit bereits fast einer Sekunde Rückstand (+0,942), sein Teamkollege Isack Hadjar wird Achter (+1,157).
Das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,978) und Lando Norris (+1,286) belegt die Ränge sechs und neun.
Rote Flagge nach Crash
Das finale Training muss nach einem Crash von Haas-Pilot Ollie Bearman wenige Minuten vor dem Ende unterbrochen werden. Bearman bleibt unverletzt.
Das Qualifying geht am Samstag um 16 Uhr über die Bühne (zum LIVE-Ticker>>>).