Ferrari auch im zweiten Monaco-Training voran

Auch im zweiten Freien Training gehen die Spitzenpositionen an Ferrari.

Wie schon in FP1 belegen die beiden Piloten der Scuderia die Positionen eins und zwei. Dieses Mal entscheidet Lewis Hamilton die Session für sich.

Der Brite distanziert mit Tagesbestzeit Teamkollege Charles Leclerc um 0,111 Sekunden, auf Platz drei landet Max Verstappen (+0,168).

Norris rollt mit Defekt aus

Mit etwas Abstand dahinter wird George Russell Vierter (+0,379), WM-Leader Andrea Kimi Antonelli fährt mit über eine halben Sekunde Rückstand zu Rang fünf (+0,503).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt bei "Sky" über die Stärke der Ferrari: "In den engen, winkeligen Passagen sind sie eine eigene Liga."

Dahinter geben sich Isack Hadjar (+1,061), Oscar Piastri (+1,062), Nico Hülkenberg (+1,068) ein Hundertstelrennen um die Plätze sechs bis acht. Gabriel Bortoleto (+1,333) und Oliver Bearman (+1,430) komplettieren die Top 10.

Vorjahressieger Norris rollt nach wenigen Minuten aus

Pech hat dagegen Lando Norris (+2,248): Der amtierende Weltmeister und Vorjahressieger rollt mit Batterieproblemen wenige Minuten nach Beginn des zweiten Trainings aus und landet auf Platz 19.

Weil am Cadillac von Sergio Perez die Bremsen kurz vor Schluss Feuer fangen, musste die Einheit kurz vor Schluss unterbrochen werden.

Das dritte Freie Training geht am Samstag um 12:30 Uhr über die Bühne, das Qualifying um 16:00 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>).

Das Endergebnis in FP2: