Ferrari dominiert erstes Training in Monaco

Ferrari ist nach dem ersten Freien Training für den Großen Preis von Monaco der Gejagte!

Lokalmatador Charles Leclerc setzte in 1:13.978 die schnellste Zeit. Der Sieger von 2024 verwies damit Teamkollege und Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf Rang zwei (+0.226). Dritter wird Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,513).

Erst dahinter reihen sich die bisherigen Dominatoren der Saison im Mercedes ein. WM-Leader Kimi Antonelli ist Vierter (+0,559), George Russell Fünfter (+1,005).

Komplettiert werden die Top 10 von Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto und Pierre Gasly.

Zwei Unterbrechungen

Zweimal musste das Training aufgrund von Crashes unterbrochen werden. Zur Halbzeit verlor Isack Hadjar ausgangs der Schwimmbad-Passage die Kontrolle über seinen Red Bull und krachte in die Abgrenzung.

Zum Ende hin verbremste sich noch Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin und schlug in der Streckenbegrenzung ein. Beide Piloten blieben aber unverletzt.

FP2 beginnt um 17 Uhr.

Das Endergebnis in FP1: