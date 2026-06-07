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Formel 1 heute: Das Rennen in Monaco

Kimi Antonelli hat dank seiner Pole Position wieder die besten Karten auf den Sieg. Oder können ihn Max Verstappen und Co. herausfordern? LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Monaco Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Monte Carlo der legendäre Formel-1-Grand-Prix von Monaco auf dem Programm.

Der große Gejagte ist wieder mal Kimi Antonelli. Der WM-Führende hat die letzten vier Rennen gewonnen und hat sich auch am Samstag die Pole Position geschnappt.

Dahinter haben sich Max Verstappen, Lewis Hamilton und Charles Leclerc als die größten Herausforderer platziert.

Das Ergebnis des Qualifyings >>>

George Russel kam im Qualifying nur auf Rang sechs. Somit hat Antonelli die Chance, seine Führung in der WM weiter auszubauen.

Stand in der F1-WM >>>

LIVE-Ticker:

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