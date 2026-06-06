Herzschlagfinale! Antonelli schnappt Verstappen Monaco-Pole weg

Antonelli dominiert die Formel 1 nach Belieben!

Nach vier Grand-Prix-Siegen in Serie geht der Youngster auch in Monaco von der Pole-Position und damit als Topfavorit ins Rennen über 78 Runden am Sonntag (15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Max Verstappen überrascht mit Platz zwei, Ferrari und vor allem McLaren sind enttäuscht.

Q1 endet mit einem Crash

Schon im ersten Quali-Durchgang wird die Rote Flagge geschwenkt. Gabriel Bortoleto landet beim Schwimmbad mit seinem Audi in der Leitplanke und erzwingt so gute zwei Minuten vor Ablauf der Zeit eine Pause.

Auf der hektischen letzten fliegenden Runde schaffen die Gefährdeten keine weiteren Verbesserungen, Ollie Bearman entgeht nur knapp einem weiteren Crash.

Drei Teams scheiden geschlossen in Q1 aus: Mit Esteban Ocon auf Rang 17 und Ollie Bearman als 19. trifft es Haas, Cadillac mit Sergio Perez (18.) und Valtteri Bottas (20.) ist ebenfalls raus. Den Schluss bilden Fernando Alonso und Lance Stroll in den beiden Aston Martins.

Verstappen steigt in den Kampf um Pole ein

Q2 gehört ganz dem Red-Bull-Superstar Max Verstappen. Der Niederländer bleibt als erster Pilot an diesem Wochenende unter 1:12,5 Minuten und geht mit einer guten Chance auf die Pole Position in den dritten Quali-Durchgang.

WM-Leader Kimi Antonelli folgt mit nur zwei Zehntelsekunden Abstand, Isack Hadjar im zweiten Red Bull schließt Q2 als Dritter ab.

Bortoleto kann wegen seines Unfalls in Q1 keine Zeit mehr abliefern, sein Audi-Teamkollege Nico Hülkenberg scheidet auf Platz 13 ebenfalls aus.

Alex Albon und Carlos Sainz gehen in den beiden Williams von den Plätzen 11 und 12 ins Rennen, Franco Colapinto als 14. und Arvid Lindblad auf Platz 15 komplettieren das Mittelfeld in der Startaufstellung.

Antonelli duelliert sich mit Verstappen um den ersten Startplatz

Im ersten Versuch bleibt Max Verstappen nur eine Tausendstel hinter dem jungen WM-Leader, geht nach seinem letzten Umlauf aber deutlich in Führung.

Als alle bereits mit der Pole für den Niederländer rechnen, legt Antonelli mit 1:12,051 Minuten schließlich eine fabelhafte Runde hin.

Für Verstappen bleibt Platz zwei, Lewis Hamilton und Max Leclerc gehen mit ihren Ferraris von den Plätzen drei und vier ins Rennen. Isack Hadjar wird Fünfter vor dem heute unscheinbaren George Russell auf Rang sechs.

Große Verlierer der Qualifikation im Fürstentum sind die beiden McLaren-Piloten. Für Oscar Piastri und Weltmeister Lando Norris bleiben nur die Startplätze sieben und acht. Pierre Gasly auf Rang neun und Liam Lawson komplettieren die Top Ten in Monaco.