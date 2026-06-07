Max Verstappen verlässt das Fürstentum mit einem "Nuller"!

Der vierfache Weltmeister kommt beim Start des Grand Prix von Monaco nicht vom Fleck und muss das gesamte Feld ziehen lassen.

Am Ende der ersten Runde holt ihn Red Bull Racing an die Box und beendet sein Rennen angesichts der Aussichtslosigkeit vorzeitig.

Beim "ORF" beschreibt Verstappen ein Problem mit dem Motor, genau benennen kann es sein Team allerdings noch nicht.