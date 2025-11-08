Start-Ziel-Sieg! Norris gewinnt den Sprint - Piastri verunfallt

Lando Norris gewinnt das Sprintrennen in Brasilien!

Der Brite behauptet seine Führung bis zum Schluss und baut seine WM-Führung um neun Punkte aus. Denn Oscar Piastri (McLaren) verunfallt im Senna-S. Kimi Antonelli (Mercedes/+0,845 sec.) und George Russell (Mercedes/+2,138) komplettieren das Sprint-Podium.

Zunächst verteidigt Norris seine Sprint-Pole vor Antonelli souverän. Piastri behält seinen dritten Platz, Verstappen überholt Alonso (Aston Martin) und kommt auf den fünften Rang vor.

Piastri verunfallt im Senna-S - rote Flagge

Der erwartbare Starkregen bleibt dabei aus, aber die Strecke ist dennoch feucht. Das Fahrerfeld entscheidet sich aber im Verbund für Slickreifen. Dies wird Piastri in Runde sechs zum Verhängnis. Der Australier verliert im Senna-S die Kontrolle und kracht in die Streckenbarriere.

Auch Colapinto (Williams) und Hülkenberg (Sauber) rutschen in die Barriere. Daher folgt eine rote Flagge und die Rennunterbrechung (Runde 8). Beim folgenden Re-Start behauptet Norris erneut seine Führung vor dem nunmehrigen Mercedes-Duo.

Norris behauptet die Führung - Lokalmatador mit einem heftigen Crash

Daraufhin schafft es Antonelli nicht, den Briten entscheidend unter Druck zu setzen. Mit einer starken Vorstellung haltet der Italiener aber Russell bis zum Sprintende hinter sich.

Verstappen muss sich letztlich hinter dem Mercedes-Duo mit dem vierten Platz zufrieden geben. Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alosno (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari) und Pierre Gasly (Alpine) komplettieren die Top-8 und dürfen sich über WM-Punkte freuen.

Für den brasilianische Lokalmatador Gabriel Bortoleto endet der Sprint hingegen mit einem heftigen Einschlag. Der Sauber-Pilot verunfallt bei der Anfahrt auf das Senna-S und beschädigt seinen Boliden ziemlich stark. Damit wird er wohl die Qualifikation verpassen.

Dieses Qualifying erfolgt in Sao Paulo um 19:00 (natürlich in unserem LIVE-Ticker).