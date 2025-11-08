NEWS

Formel 1 heute: Sprint in Brasilien

Lando Norris hat eine gute Ausgangslage, um seinen Vorsprung in der WM zu vergrößern. Oscar Piastri und Max Verstappen müssen aufholen. LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Sprint in Brasilien Foto: © GETTY
Am Samstag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steht beim Formel-1-Wochenende in Brasilien der Sprint in Interlagos auf dem Programm.

Großer Favorit auf den Sieg im Sprint ist Lando Norris, der sich am Freitag die Pole Position sicherte - Ergebnis des Sprint-Qualifyings >>>

Neben ihm geht mit Kimi Antonelli ein Mercedes ins Rennen. Dieser sorgt damit für einen kleinen Puffer zwischen den WM-Führenden. Oscar Piastri geht am Samstag von Startplatz drei ins Rennen, Max Verstappen gar nur von Rang sechs.

In der WM führt Norris aktuell einen Zähler vor Piastri, und 36 vor Verstappen. WM-Stand >>>

Nach dem Sprint steht am Samstag auch noch das Qualifying für das Hauptrennen in Interlagos an - ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

LIVE-Ticker:

