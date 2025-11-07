McLaren überragt im ersten Freien Training einmal mehr

McLaren gibt im ersten Freien Training für den Großen Preis von Brasilien in Sau Paulo den Ton an!

Der WM-Führende Lando Norris schnappt sich mit seiner letzten Runde die Bestzeit hauchdünn vor Teamkollege und WM-Rivale Oscar Piastri (+0.023). Dritter wird der deutsche Routinier Nico Hülkenberg. Der Sauber-Pilot hat jedoch mehr als sechs Zehntel Rückstand auf das Spitzenduo.

Titelverteidiger Max Verstappen hat sowohl im Long-Run als auch auf eine Runde immer wieder Probleme und landet am Ende nur auf Rang 17 (+1.393). Auch die beiden Ferrari-Piloten, mit Charles Leclerc auf Rang 18 und Lewis Hamilton auf Platz 19 sind weit zurück.

Am Freitag (19.30 Uhr) wird auf dem Autódromo Jose Pace noch das Sprint-Qualifying für das kurze Rennen am Samstag (15.00/jeweils live ORF 1, Sky) gefahren. In der WM-Wertung zog Norris zuletzt in Mexiko an Piastri vorbei und führt nun einen Punkt vor seinem teaminternen Rivalen. Vierfach-Champion Verstappen liegt vier Rennwochenenden vor Saisonende 36 Zähler zurück.