Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Südamerika!

Auf dem legendären Autódromo José Carlos Pace in Sao Paulo, besser bekannt als Interlagos, steht der Große Preis von Brasilien auf dem Programm.

Die traditionsreiche Strecke gehört seit Jahrzehnten zum F1-Kalender und ist bekannt für ihre leidenschaftlichen Fans, das wechselhafte Wetter und spektakuläre Überholmanöver.

F1-Wochenende mit Sprint

Am Freitag eröffnen das Freie Training und das Sprint-Qualifying das Wochenende, bevor am Samstag zunächst der Sprint und anschließend das reguläre Qualifying über die Bühne gehen.

Der Grand Prix selbst steigt am Sonntag um 18:00 Uhr MEZ - beste Sendezeit für die Fans in Europa.

Verstappen gewann von Startplatz 17

Im Vorjahr triumphierte Max Verstappen in einem turbulenten Rennen vor dem Alpine-Überraschungs-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly. Der Niederländer stürmte von Platz 17 an die Spitze.

Besonders erfolgreich in Brasilien war Alain Prost, der den Grand Prix insgesamt sechs Mal gewinnen konnte - ein Rekord, den bisher kein anderer Fahrer übertraf.

Zeitplan für das GP-Wochenende: