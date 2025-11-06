NEWS

Zeitplan für den Grand Prix von Brasilien 2025 in Sao Paulo

Formel 1 in Sao Paulo: Der komplette Zeitplan zum GP von Brasilien 2025 mit Sprint, Qualifying und Rennen. Das Programm des Formel-1-Wochenendes:

Zeitplan für den Grand Prix von Brasilien 2025 in Sao Paulo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Südamerika!

Auf dem legendären Autódromo José Carlos Pace in Sao Paulo, besser bekannt als Interlagos, steht der Große Preis von Brasilien auf dem Programm.

Die traditionsreiche Strecke gehört seit Jahrzehnten zum F1-Kalender und ist bekannt für ihre leidenschaftlichen Fans, das wechselhafte Wetter und spektakuläre Überholmanöver.

F1-Wochenende mit Sprint

Am Freitag eröffnen das Freie Training und das Sprint-Qualifying das Wochenende, bevor am Samstag zunächst der Sprint und anschließend das reguläre Qualifying über die Bühne gehen.

Der Grand Prix selbst steigt am Sonntag um 18:00 Uhr MEZ - beste Sendezeit für die Fans in Europa.

Verstappen gewann von Startplatz 17

Im Vorjahr triumphierte Max Verstappen in einem turbulenten Rennen vor dem Alpine-Überraschungs-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly. Der Niederländer stürmte von Platz 17 an die Spitze.

Besonders erfolgreich in Brasilien war Alain Prost, der den Grand Prix insgesamt sechs Mal gewinnen konnte - ein Rekord, den bisher kein anderer Fahrer übertraf.

Zeitplan für das GP-Wochenende:

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

 Tag 

 Session 

 Uhrzeit 

Freitag

 1. Freies Training 

 15:30 

 Sprint Qualifying 

 19:30 

Samstag

 Sprint 

15:00

 Qualifying 

19:00

Sonntag

 Rennen 

 18:00 

Mehr zum Thema

Jos Verstappen: "Finde es seltsam, was bei McLaren passiert"

Jos Verstappen: "Finde es seltsam, was bei McLaren passiert"

Formel 1
2
Wer hat die besten Karten im Formel 1-Titelkampf?

Wer hat die besten Karten im Formel 1-Titelkampf?

Formel 1
Europa League LIVE: FC Salzburg - Go Ahead Eagles

Europa League LIVE: FC Salzburg - Go Ahead Eagles

Europa League
41
Europa League LIVE: Sturm Graz - Nottingham Forest

Europa League LIVE: Sturm Graz - Nottingham Forest

Europa League
12
NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren

NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren

Football
2
Muss ein neues Nationalstadion in Wien stehen?

Muss ein neues Nationalstadion in Wien stehen?

LAOLA1
10
Commerzialbank: Verfahrensabbruch gegen Ex-SVM-Präsident Pucher

Commerzialbank: Verfahrensabbruch gegen Ex-SVM-Präsident Pucher

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 GP von Brasilien