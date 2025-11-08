NEWS

Formel 1 heute: Qualifying in Brasilien

Nach dem Sprint ist am Samstag in Interlagos auch noch das Qualifying angesetzt. LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Qualifying in Brasilien Foto: © GETTY
Wer schnappt sich die Pole-Position in Interlagos? Diese Frage wird am Samstag beim Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Brasilien beantwortet (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Allerdings steht hinter der Austragung des Qualifyings am Samstag noch ein Fragezeichen. Ein angesagtes Wetter-Chaos könnte für eine Verschiebung sorgen >>>

Kann das Qualifying am Samstag stattfinden, dann wohl mit McLaren in der Favoritenrolle. Lando Norris war der dominierende Mann am Freitag und sicherte sich die Pole Position für den Sprint, der ebenfalls für Samstag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker) angesetzt ist.

WM-Stand >>>

LIVE-Ticker:

