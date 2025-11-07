NEWS

Norris schnappt sich Sprint-Pole - Ernüchterung bei Verstappen

Bisher verläuft das Wochenende für den WM-Führenden ganz nach Wunsch. Verstappen kann nicht mithalten.

Norris schnappt sich Sprint-Pole - Ernüchterung bei Verstappen
Lando Norris steht beim Sprint für den Großen Preis von Brasilien auf der Pole!

Der WM-Führende zeigt sich sehr souverän und setzt sich am Ende relativ knapp vor Kimi Antonelli im Mercedes durch (+0.097). Dritter ist sein erster Verfolger und Teamkollege Oscar Piastri (+0.185).

"Es war härter, als es ausgeschaut hat. Mercedes war schnell, aber wir haben unseren Job ganz gut erledigt. Es war schwieriger als in Mexiko, aber es ist ein tolles Ergebnis für uns", sagte Norris.

Marko sieht wenig Chancen für Verstappen im Sprint

Überhaupt nicht nach Wunsch verläuft schon der ganze Tag bei Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister landet am Ende nur auf Rang sechs (+0.337). Vor ihm liegen George Russell und Fernando Alonso.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sah nach dem Qualifying wenig Chance für Verstappen im Sprint.

"In Sektor zwei mit den meisten Kurven fehlt uns einfach die nötige Downforce, der nötige Grip. Da verlieren wir vier Zehntel auf einem relativ kurzen Abschnitt. Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten, außer es regnet vielleicht", sagte Marko.

Durch die gewonnenen Daten aus dem Sprint erhoffe er sich aber Verbesserungspotenzial für den Grand Prix.

Hamilton und Tsunoda enttäuschen

Keine gute Sprint-Quali hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Ferrari-Pilot scheitert bereits in Q2 und wird von Startplatz elf in den Sprint gehen. Zudem läuft noch eine Untersuchung, weil er unter Gelb nicht verlangsamt haben soll.

Enttäuschend verläuft der Abend auch für den zweiten Red-Bull-Piloten. Yuki Tsunoda landet nur auf P18.

Der Sprint geht am morgigen Samstag um 15 Uhr (MEZ) über die Bühne.

Das Ergebnis:

